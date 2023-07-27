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В состав Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока принят председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций пополнил ряды

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока усилит работу по вопросам морской аквакультуры. В состав объединения принят председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев.

Дальний Восток входит в тройку лидеров по объемам производства продукции товарной аквакультуры (56,8 тыс. тонн по итогам 2022 г.). При этом в сфере марикультуры ключевые позиции в ДФО занимает Приморский край, проекты по созданию марикультурных хозяйств запускаются и в Сахалинской области.

Предприятия аквакультуры сталкиваются в своей работе с целым рядом вопросов — это проблематика правовой базы и ее применения, административные барьеры. Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока решил усилить экспертизу в аквакультурной отрасли: в состав совета вошел председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры (ДВ СПМ) Роман Витязев. Объединение и ранее плотно сотрудничало с Координационным советом по разным вопросам, например, по проблеме государственной экологической экспертизы в рыбной отрасли.

«Безусловно, буду погружаться во все вопросы, участвовать во всех дискуссиях. Считаю, что сама идея создания Координационного совета правильная и своевременная. Совместная работа очень важна, особенно с учетом внешнего санкционного давления на экономику и тех серьезных изменений, которые происходят в регулировании рыбной отрасли», — отметил Роман Витязев на встрече совета на площадке Fishnews Online.

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока был создан в 2020 г. для аккумулирования усилий отраслевых объединений в решении актуальных для рыбной промышленности вопросов. В состав совета с момента основания входят президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко, председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. Также во встречах совета на постоянной основе участвуетпредседатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

В числе тем, которыми занимался совет, — законопроект о распределении рыболовных участков, меры по борьбе с браконьерским промыслом, новая система расчета сбора за пользование водными биоресурсами. Отраслевым объединениям также удалось совместными усилиями добиться внесения изменений в правила ветеринарно-санитарной экспертизы для рыбопромышленных предприятий, привлечь внимание к проблематике квотных аукционов и решить другие вопросы.

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