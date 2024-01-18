Искусственный интеллект пришел на помощь добытчикам хамсы

Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО предложили использовать искусственный интеллект для оперативного прогноза промысла хамсы. Заблаговременность оценки составляет до трех суток.

Систему оперативного прогноза благоприятных районов добычи хамсы в территориальных водах России в Черном море разработали ученые центра цифровизации рыбохозяйственных исследований Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ).

С заблаговременностью до трех суток можно определить наиболее благоприятные места для тралового лова хамсы.

Разработка выполнена на основе методов машинного обучения и искусственного интеллекта. Для того чтобы можно было готовить прогнозы на основе многолетних данных мониторинга промысла и состояния среды обитания, специалисты обучили математическую модель типа «случайный лес». В ходе тестирования и диагностики она показала высокую надежность пространственного прогноза: точность прогноза составляет 84%, рассказали Fishnews в пресс-службе филиала.

«Разработанный сервис является лишь небольшим шагом вперед на пути применения инновационных подходов на базе искусственного интеллекта. Применение таких методов впервые позволило учесть влияние средовых факторов и надежно описать закономерности миграции хамсы и ее промысла с горизонтом прогноза трое суток», – сообщил начальник центра Сергей Кульба.

Разработанная система доступна на сайте АзНИИРХ. Построение прогнозных карт осуществляется ежесуточно, результаты прогноза доступны на безвозмездной основе, отметили в филиале.

В 2022 г. специалисты АзНИИРХ испытали систему оперативного прогнозирования с использованием ИИ для промысла шпрота. Такую систему подготовки прогнозов планируется развивать и распространять на другие виды водных биоресурсов, сообщил летом прошлого года на коллегии Росрыболовства директор ВНИРО Кирилл Колончин.

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