Искусственный интеллект помогает в подготовке прогноза для рыбаков

В прошлом году в Азово-Черноморском филиале ВНИРО опробовали систему оперативного прогнозирования промысла шпрота методами искусственного интеллекта — надежность данных составила 86%, рассказал директор института Кирилл Колончин.

Российская рыбохозяйственная наука все шире внедряет технологии искусственного интеллекта в различные направления своей деятельности. Информацию об этом директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин представил на расширенном заседании коллегии ведомства.

«В 2022 году в нашем Азово-Черноморском филиале мы создали систему оперативного прогнозирования промысла шпрота методами искусственного интеллекта», — рассказал руководитель института.

Задача решалась в три этапа. На первом специалисты обучили нейронную сеть на базе ретроспективных данных судовых суточных донесений об уловах и показателей параметров среды. На втором этапе на основе успешно обученной модели выполнялся оперативный прогноз. На третьей стадии была обеспечена автоматизация процесса для работы без участия человека.

Надежность прогноза составила 86% — в институте высоко оценили такой показатель, сообщает корреспондент Fishnews.

Ученые продолжают работу с искусственным интеллектом. «По предложениям наших специалистов, скорее всего, на этой базе мы будем делать и новые направления, в частности по оперативным прогнозам по минтаю и другим видам водных биоресурсов», — поделился планами руководитель ВНИРО.

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