О предложениях по рыболовным участкам рассказали в Сахалинской области

Сахалинская область, как и другие дальневосточные регионы, направила свои предложения по закреплению рыболовных участков. Так, регион предложил распределить по времени выполнение пользователями финансовых обязательств.

Финансовую нагрузку на пользователей необходимо разделить на две составляющие.Это единоразовый платеж за перезаключение договора на участок без торгов и выполнение добытчиком анадромных рыб обязательств в рамках соглашения об участии в социально-экономическом развитии региона. С таким предложением, как и другие дальневосточные регионы, выступила Сахалинская область, рассказал министр по рыболовству Иван Радченко.

При этом размер социальных обязательств должен устанавливаться ежегодно — с рассмотрением на заседаниях региональной комиссии по анадромным, отметил глава областного ведомства. Такой механизм поможет учесть нестабильную ситуацию с подходами лососей, прокомментировал собеседник Fishnews.

Также в перечне возможных обязательств пользователей участков область предложила отразить участие в искусственном воспроизводстве рыбы. Каждый субъект Федерации сможет выбирать из этого федерального списка тот набор обязанностей для пользователей РЛУ, который подходит конкретному региону, напомнил Иван Радченко.

В регионе поддержали перезаключение договоров на рыболовные участки без торгов в единые сроки, сообщил министр.

Продолжается также разработка правовых актов, которые будут регулировать вопросы с границами участков. Для Сахалинской области здесь очень важно решение по участкам с общими границами, подчеркнул Иван Радченко.

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