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На заводах ОСК реализуется целый ряд проектов по строительству рыболовных судов и краболовов под квоты вылова

Гендир ОСК предложил оценивать финансовую ситуацию верфей после аудита

Аудит Объединенной судостроительной корпорации должен завершиться в первом квартале нынешнего года, сообщил генеральный директор ОСК Андрей Пучков. Он также заявил, что необходимо продумать меры по обеспечению безубыточности заказов для судостроителей.

Говорить о суммах накопленных убытков ОСК пока преждевременно - нужно подождать результатов аудита, отметил гендиректор корпорации Андрей Пучков на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

«У нас аудит идет, и когда он будет завершен, естественно, цифры будут опубликованы», — заявил руководитель холдинга.

По договоренности с правительством проверка должна завершиться в первом квартале нынешнего года, и тогда будет понятно, о каком размере убытков идет речь, добавил Андрей Пучков.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на заседании комитета генеральный директор ОСК рассказал о возможных подходах к стратегии корпорации в сфере гражданского судостроения. Руководитель холдинга отметил, что работа этого сектора обеспечивается во многом госпрограммами (это в том числе и «квоты под киль»). «Тем не менее надо дальше думать, и мы будем предлагать меры по обеспечению безубыточности соответствующих заказов, потому что очень странно выглядит, конечно, для страны в целом, когда государство вроде бы инициирует те или иные программы, а потом еще вынуждено убытки закрывать судостроителям», — подчеркнул представитель ОСК.

Напомним, что в октябре президент Владимир Путин подписал указ о передаче госпакета акций Объединенной судостроительной корпорации в доверительное управление Банку ВТБ. В январе правительство выпустило соответствующее распоряжение.

На заводах ОСК реализуется целый ряд проектов по строительству рыболовных судов и краболовов под квоты вылова. При этом неоднократно поднималась проблема финансового состояния верфей.

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