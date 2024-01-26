Калининградской рыбе предлагают льготный режим

Калининградских производителей рыбных консервов освободят от экспортных пошлин. Соответствующее постановление правительства будет принято в ближайшее время, доложил президенту глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Вопросы социально-экономического развития Калининградской области обсуждались на совещании, которое 25 января Владимир Путин провел в Калининграде. Как сообщает корреспондент Fishnews, в числе мер, принятых правительством для поддержки регионального бизнеса в условиях санкций, министр экономического развития Максим Решетников назвал введенный в августе прошлого года запрет на ввоз из недружественных стран консервов из рыбы и морепродуктов, «аналоги которых производятся в области».

Новые инструменты для поддержки калининградских производителей появились после принятия в конце 2023 г. закона, который позволяет освобождать от экспортных пошлин товары из отдельных субъектов Федерации. «Как раз была такая заявка со стороны Калининграда и Дальнего Востока, поскольку рынки далеко, транспортное плечо зачастую делает эти рынки по ряду продукции слабо связанными. Для Калининграда крайне важно освобождение от пошлин производимых здесь рыбных консервов и консервированных морепродуктов», — подчеркнул глава Минэкономразвития.

По его словам, проект соответствующего постановления уже внесен в правительство. Напомним, обнулить экспортные пошлины до конца 2024 г. предлагается для 4,5 тыс. тонн калининградских консервов из рыбы и морепродуктов. «Правительство оперативно такие вопросы рассматривает и принимает, поэтому в ближайшее время мы этот вопрос решим», — пообещал министр.

Максим Решетников также отметил, что в рамках Евразийской экономической комиссии активно обсуждается упрощение порядка оформления таможенных операций для судов, которые занимаются рыболовством в Мировом океане, в международных водах. «Это тоже крайне важно», — добавил глава Минэкономразвития.

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