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С 17 по 19 сентября в Санкт-Петербурге пройдет главное отраслевое событие России — Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий

Рыбному бизнесу будет где себя показать в 2024 году

В этом году у рыбопромышленников РФ будет возможность поучаствовать в международных специализированных выставках в Турции, Китае и российской Северной столице, сообщает отраслевой выставочный оператор Expo Solutions Group.

С 15 по 17 мая в Стамбуле состоится Seafood Expo Eurasia. Новая международная выставка поможет участникам первыми воспользоваться перспективами изменений глобального рынка и занять свою нишу в формирующейся структуре мировой рыбной отрасли, рассказали Fishnews в пресс-службе ESG.

Планируется, что мероприятие объединит компании рыбохозяйственной отрасли и ее инфраструктуры из 120 стран и предоставит платформу для эффективного делового общения и развития в сфере торговли, судостроения, оборудования, логистики и аквакультуры.

Seafood Expo Eurasia состоится на площадке выставочного комплекса Tüyap.

С 17 по 19 сентября в Санкт-Петербурге пройдет главное отраслевое событие России — Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia). Мероприятие состоится уже в седьмой раз и вновь соберет представителей всех сфер рыбохозяйственного комплекса.

За годы проведения форум и выставка в Северной столице привлекают все больше участников из-за рубежа, в особенности — из Азии, обратили внимание в ESG.

Начиная с 2024 г. в каждом павильоне рядом с рыбопромышленными компаниями и поставщиками рыбной продукции будут расположены стенды из разделов отраслевой инфраструктуры.

В этом году форум и выставку посетило 17872 специалиста из 85 регионов России и 75 зарубежных стран. Наибольшей популярностью пользовался раздел вылова и переработки — ему отдали предпочтение 26,4% аудитории. Второе место заняла аквакультура (21,6%), третье — судостроение и судоремонт (16,5%). Свою продукцию и услуги представили более 350 компаний из 37 регионов России и 16 стран.

С 30 октября по 1 ноября китайский Циндао примет China Fisheries & Seafood Expo. В этом году крупнейшая в КНР и всей Азии международная выставка морепродуктов и рыболовства тепло встретила участников из России. Экспозиция рыбной отрасли РФ впервые достигла 1000 кв. м, а в следующий раз должна стать еще масштабнее.

«Эта площадка неслучайно привлекает участников со всего мира, ведь китайский рынок остается самым быстрорастущим, производя до 2/3 всего объема мировой рыбной продукции», — отметили в ESG.

Медиахолдинг «Фишньюс» — информационный партнер Expo Solutions Group.

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