Seafood Expo Russia оптимизирует экспозицию

Международная выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia) в Санкт-Петербурге в следующем году обновит организацию экспозиции. Рядом с рыбопромышленными компаниями будут расположены участники разделов отраслевой инфраструктуры.

Начиная с первой выставки экспоненты Seafood Expo Russia располагались на площади исходя из их вида деятельности. Открывали экспозицию рыбопромысловые и рыбоперерабатывающие компании, а в глубине павильона размещались судостроительные и судоремонтные предприятия, а также производители оборудования для судов и переработки.

С тех пор разделов стало вдвое больше, а количество участников увеличилось в четыре раза. С 2022 г. выставка стала занимать уже два павильона КВЦ «Экспофорум», при этом из года в год структура принципиально не менялась.

В следующем году организация экспозиции обновится, рассказали Fishnews в пресс-службе отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group. Теперь в каждом павильоне рядом с рыбопромышленными компаниями и поставщиками рыбной продукции будут расположены участники разделов отраслевой инфраструктуры. Среди них не только производители оборудования и предприятия индустрии судостроения и судоремонта, но и транспортно-логистические операторы, производители упаковки и поставщики других услуг. Раздел аквакультуры вновь будет размещен в выставочном зале G.

Предполагается, что новое расположение создаст единое пространство для всех участников Seafood Expo Russia и улучшит коммуникацию между ними. Так, оценить соответствие оборудования потребностям отрасли станет проще. Для этого по-прежнему важно обеспечить участие в переговорах технологов, механиков-наладчиков, мастеров добычи, конструкторов и других технических специалистов с каждой стороны, отметили в ESG.

Обновленная конфигурация также поможет привлечь дополнительную профессиональную аудиторию и увеличить проходимость в обоих павильонах, обратили внимание организаторы.

«Прежняя структура помогла выставке вырасти и за шесть лет стать крупным международным событием. Но начиная со следующего года у нас будет два абсолютно равнозначных павильона. С одной стороны, это связано с продолжающимся ростом мероприятия, с другой — с новыми потребностями наших участников. Выставка призвана помочь решить все задачи на одной площадке: не только получить новых клиентов, но и выбрать поставщиков технического оборудования. Можно сказать, что здесь наши взгляды и цели полностью совпали», — заявил генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Седьмой Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий будут проходить 17-19 сентября в КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

В этом году форум и выставку посетило 17872 специалиста из 85 регионов России и 75 зарубежных стран. Наибольшей популярностью пользовался раздел вылова и переработки — ему отдали предпочтение 26,4% аудитории. Второе место заняла аквакультура (21,6%), третье — судостроение и судоремонт (16,5%). Свою продукцию и услуги представили более 350 компаний из 37 регионов России и 16 стран.

Медиахолдинг «Фишньюс» выступил генеральным отраслевым информационным партнером Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia.

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