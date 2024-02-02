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Вырезка заготовки на новом станке UNIMACH в «Дальтехрыбцентре»

Производители оборудования для рыбопереработки рассказали об итогах 2023 года и новых направлениях

Активный лососевый сезон 2023 г. позволил проверить в деле возможности современных береговых комплексов на Камчатке, рассказали в компании «Дальрыбтехцентр». Отечественные инженеры совместно с рыбаками нашли и новые решения для более бережной доставки и эффективного использования сырья.

Прошлый год стал непростым для производителей технологического оборудования для рыбной промышленности: сказывались и санкционные ограничения, и скромная по уловам лососевая путина 2022 г. В то же время удалось найти возможности для развития собственной технической базы и осваивать новые направления, рассказал генеральный директор «Дальрыбтехцентра» Артем Шевченко.

Дальний Восток в прошлом году добыл около 609 тыс. тонн тихоокеанских лососей — максимальный показатель среди нечетных лет. Лидером по уловам традиционно стал Камчатский край, где поймано свыше 490 тыс. тонн красной рыбы.

«Путина была мощная, и нам было важно, как в этот период отработает наше оборудование», — отметил собеседник Fishnews.

Береговые перерабатывающие комплексы на Камчатке, оснащением которых в 2022 г. занимался ДРТЦ, с массовыми подходами рыбы справились успешно, сообщил руководитель компании (подробнее о каждом из проектов можно прочитать по ссылке).

Предприятие развивает выпуск серийного оборудования. Так, для бережной доставки сырья совместно с рыбаками разработан двухбочковый рыбонасос, помогающий бережно доставить сырье в цех; фаршмашина — решение для более эффективного использования улова; весовой конвейер. Это оснащение также успешно показало себя на путине.

«Перспективным для нас направлением стало обеспечение ЗИП для ярусоловов», — рассказал Артем Шевченко. Возможности дальневосточных производителей заинтересовали крупнейшие компании, занимающиеся этим видом промысла. В том числе в рамках замещения импортных позиций. «У нас уже сформирован свой каталог, и мы готовы его расширять», — отметил глава ДРТЦ.

Инвестиции в производственную базу «Дальрыбтехцентра» в прошлом году не останавливались. «Мы, например, запустили лазерную резку. Сейчас будем осваивать лазерную сварку», — рассказал руководитель компании. Продолжается строительство нового административно-производственного корпуса. В этом году предприятие отметит свое 85-летие.

АО «Дальрыбтехцентр»
690012, Владивосток, ул. Калинина, 42
Тел. +7 423 2279595
E-mail: sale@drtc.su
drtc.ru

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