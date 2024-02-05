Росрыболовство и Роскосмос будут сотрудничать в мониторинге ситуации на море

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов подписали соглашение о сотрудничестве. Возможности госкорпорации предполагается использовать для повышения эффективности промысла и отслеживания ситуации в океане.

Роскосмос и Росрыболовство договорились изучить возможности взаимодействия на долгосрочной основе, прежде всего потенциал использования данных дистанционного зондирования Земли и глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС для развития отечественного рыболовства.

Госкорпорация обладает инновационными цифровыми сервисами, включая доступ к геопорталу и федеральному фонду данных дистанционного зондирования Земли, услуги проекта «Цифровая земля», которые позволят повысить эффективность промысла, рационального использования, сохранения и воспроизводства водных биоресурсов и среды их обитания, заявили Fishnews в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству. У Росрыболовства также будет возможность использовать базы данных, в том числе архивных, и результаты информационно-аналитических исследований Роскосмоса.

Планируется изучить вопрос создания в Росрыболовстве центра компетенций в области использования ресурсов космической отрасли. Для большей результативности взаимодействия агентство будет предоставлять госкорпорации сведения об эффективности предоставляемых данных и услуг, говорится в сообщении ведомства.

Одно их важнейших направлений сотрудничества — спутниковый мониторинг Мирового океана, в том числе для оценки оперативной обстановки в районах рыбных промыслов, местах антропогенных аварий и нефтяных загрязнений, а также отслеживание океанологических параметров водной среды и численности морских млекопитающих.

«Инновационные космические разработки очень важны для рыбохозяйственного комплекса. Прежде всего, мы сможем более точно осуществлять разведку для наших рыбаков, расширить районы рыболовства, более эффективно и экологично вести промысловую деятельность. Конечно же, очень важны вопросы, связанные с контролем нахождения промысловых судов и законности вылова.

Кроме того, в отрасли идет цифровая трансформация. Здесь навыки и знания, которые есть у Роскосмоса, будут очень востребованы нашими специалистами. Считаю, что это взаимовыгодное сотрудничество, полезное и для рыбохозяйственного комплекса, и для Роскосмоса», — прокомментировал глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

«Для нас Росрыболовство является одним из важнейших клиентов, потребителей космических услуг. Это и высокоточная навигация, и обеспечение надежной связи и передачи данных, особенно в труднодоступных арктических районах нашей страны. Надеемся, что соглашение заложит долгосрочную основу для сотрудничества. В Арктическом регионе в этом году мы закроем практически все важнейшие вопросы, связанные со связью, прогнозом погоды, а в 2025-2026 годах сможем начать предоставлять информацию обзорного типа для прогнозирования и мониторинга биоресурсов», — заявил Юрий Борисов в ходе встречи.

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