ФАС продолжает заниматься унификацией правил проведения торгов

Федеральная антимонопольная служба планирует унифицировать 25 процедур торгов. Единообразие позволит сделать процедуру более прозрачной, считают в ведомстве.

Заместитель руководителя ФАС России Геннадий Магазинов выступил с докладом об институте имущественных торгов на VII Международной научно-практической конференции «Антимонопольное регулирование ценообразования на товарных рынках Российской Федерации».

Антимонопольная служба разрабатывает документ, которым предлагается унифицировать 25 процедур торгов, в их числе — торги на право водопользования и пользования недрами, аренды лесных участков, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

Перевод имущественных торгов в электронную форму сделает процедуру доступнее для их участников. Кроме того, унификация процедуры торгов позволит получать достоверную информацию о прогнозируемых и фактических поступлениях в бюджет от реализации имущества по сформированным на торгах ценам, а также осуществлять соответствующий контроль, заявили в ФАС.

В прошлом году антимонопольная служба сообщила, что предусмотрела электронную форму проведения торгов по предоставлению в аренду государственного и муниципального имущества. Ранее ведомство также отмечало необходимость унификации торгов в разных сферах.

Перевод аукционов в рыбной отрасли в электронный формат предусмотрен федеральным законом, принятым в июле 2023 г. Изменения вступят в силу с сентября 2024 г.

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