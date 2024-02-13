В России стартовал эксперимент по цифровой маркировке консервов

Тестирование системы цифровой маркировки консервированных продуктов предусмотрено с 12 февраля. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников опубликовала памятку для подготовки участников рынка к эксперименту.

Эксперимент по цифровой маркировке консервированных продуктов продлится до конца августа 2024 г. Апробация системы предусмотрена постановлением правительства от 2 февраля 2024 г. № 105, сообщает корреспондент Fishnews.

Методические рекомендации и план-график проведения эксперимента Минпромторг должен разработать и утвердить к 10 апреля, после чего бизнес сможет начать тестировать маркировку при производстве консервов, обратили внимание в ВАРПЭ.

«Участие в эксперименте является добровольным. Чтобы присоединиться к нему, нужно заполнить форму заявки на участие и отправить ее на почту canning@crpt.ru», — указала ассоциация в своем телеграм-канале.

Для тестирования важно наличие электронной подписи, ЭДО и оборудования для работы с маркировкой, получить которое можно как у оператора маркировки — ЦРПТ, так и у других поставщиков.

На время пилотного проекта оборудование и коды маркировки ЦРПТ предоставляет на безвозмездной основе. Чтобы сгенерировать коды маркировки, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете системы маркировки.

Малому бизнесу для участия в эксперименте понадобятся принтеры этикеток для печати кодов маркировки и 2D-сканеры для проверки кодов, отметили в ВАРПЭ.

Напомним, что с этого года также вводится цифровая маркировка красной и черной икры, но уже в обязательном порядке.

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