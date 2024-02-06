Для консервов попробуют цифровую маркировку

Правительство решило провести в этом году эксперимент по цифровой маркировке консервированных продуктов. В периметр тестирования попала и рыбная продукция.

Эксперимент по маркированию средствами идентификации отдельных видов консервированных продуктов регламентирован постановлением правительства от 2 февраля 2024 г. № 105.

Тестирование будет проводиться с 12 февраля по 31 августа 2024 г., сообщает корреспондент Fishnews. Предполагается, что в апробацию системы включатся участники оборота консервированных продуктов: производители, импортеры, организации оптовой и розничной торговли. Для них участие будет добровольным.

Со стороны государства обеспечивать проведение эксперимента уполномочен целый ряд федеральных ведомств. Это Минпромторг, Минсельхоз, Минцифры, Федеральная служба по аккредитации, ФСБ, ФНС, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Федеральная таможенная служба и Росрыболовство. Оператором информационной системы, используемой для эксперимента, как и по другим товаром, выступит «Оператор-ЦРПТ».

Среди целей тестирования — проверить возможности технологии нанесения средств идентификации на консервированную продукцию и состав содержащейся в них информации, определить оптимальные способы маркировки.

Кроме того, заявлена необходимость апробировать полноту и достаточность механизмов маркировки для борьбы с незаконным ввозом, производством и оборотом консервированных продуктов, в том числе контрафактных, а также для повышения собираемости налогов и таможенных платежей.

В период эксперимента коды маркировки должны предоставляться участникам оборота бесплатно.

Минпромторг должен совместно с другими уполномоченными ведомствами оценить результаты эксперимента и доложить в правительство до 15 мая и до 31 августа 2024 г.

Также Министерство промышленности и торговли должно до 10 апреля по согласованию с другими уполномоченными органами разработать и утвердить методические рекомендации по проведению тестирования и соответствующий план-график.

Эксперимент распространяется на мясные консервы, консервированные фрукты, овощи, другую продукцию. По рыбе и морепродуктам тестирование предусмотрено для кодов ТН ВЭФ ЕАЭС 1604, за исключением 1604 31 000 0 и 1604 32 00 — это икра осетровых и ее заменители).

Напомним, что в этом году уже вводится обязательная цифровая маркировка лососевой и осетровой икры.

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