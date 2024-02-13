Российская рыба хорошо ловилась, перерабатывалась и продавалась

Отечественный вылов в прошедшем году стал рекордным за всю историю промысла РФ: по предварительным итогам освоено 5,3 млн тонн (+8,7% к уровню 2022 г.). Зафиксированы прибавки также по производству и экспорту рыбопродукции.

«Уточненная цифра добычи будет выше, еще собирают и анализируют данные по вылову во внутренних, пресноводных, объектах», — сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Производство

По оперативным данным Росстата, за 2023 г. в стране произведено 4,4 млн тонн рыбной продукции. Это на 6%, или на 245 тыс. тонн, выше уровня предыдущего года.

Мороженой рыбы изготовили 3 млн тонн, прибавка к показателю 2022 г. составила 9%. Продукции из ракообразных, моллюсков и прочих беспозвоночных мороженых и приготовленных выпустили 184 тыс. тонн (+21%). Муки и непищевых гранул из водных биоресурсов — 174 тыс. тонн (+10%). Мороженых фарша и мяса рыбы произвели 88 тыс. тонн (+10%).

Производство рыбы приготовленной, консервированной и икры сохранилось на уровне предыдущего года — 655,5 тыс. тонн. Выпуск мороженого рыбного филе составил 222 тыс. тонн.

Экспорт

По предварительным итогам 2023 г., экспорт рыбной продукции (без учета торговли вне зоны действия таможни) вырос на 12% к предыдущему году — до 2,2 млн тонн.

Основные доли в поставках заняли мороженая рыба — 76%, филе и прочее мясо рыбы (включая фарш) — 9%, мука и непищевые гранулы из водных биоресурсов — 6%, ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные — 5%.

Основной экспортный вид рыбы — минтай. Кроме того, на внешние рынки шли сельдь, сардина-иваси, крабы.

Главным покупателем российской рыбной продукции в 2023 г. был Китай. КНР приняла 1,21 млн тонн — это вдвое больше, чем в предыдущем году.

Также рыбу и морепродукты РФ приобретали Республика Корея — 617 тыс. тонн (-33%), Нидерланды — 138 тыс. тонн (+4%), Белоруссия — 75,5 тыс. тонн (-3%), Япония — 33 тыс. тонн (-43%), Казахстан — 26 тыс. тонн (+11%), Нигерия — 18 тыс. тонн (-64%), приводит информацию Росрыболовство.

Другие показатели

Федеральное агентство также обращает внимание, что рыбный импорт за прошедший год составил около 606 тыс. тонн. Это на 9% больше, чем в 2022 г.

Производство продукции товарной аквакультуры достигло 402 тыс. тонн, на 4,8% превысив показатель предыдущего года.

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