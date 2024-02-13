Новости
По оперативным данным Росстата, за 2023 г. в стране произведено 4,4 млн тонн рыбной продукции

Российская рыба хорошо ловилась, перерабатывалась и продавалась

Отечественный вылов в прошедшем году стал рекордным за всю историю промысла РФ: по предварительным итогам освоено 5,3 млн тонн (+8,7% к уровню 2022 г.). Зафиксированы прибавки также по производству и экспорту рыбопродукции.

«Уточненная цифра добычи будет выше, еще собирают и анализируют данные по вылову во внутренних, пресноводных, объектах», — сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Производство

По оперативным данным Росстата, за 2023 г. в стране произведено 4,4 млн тонн рыбной продукции. Это на 6%, или на 245 тыс. тонн, выше уровня предыдущего года.

Мороженой рыбы изготовили 3 млн тонн, прибавка к показателю 2022 г. составила 9%. Продукции из ракообразных, моллюсков и прочих беспозвоночных мороженых и приготовленных выпустили 184 тыс. тонн (+21%). Муки и непищевых гранул из водных биоресурсов — 174 тыс. тонн (+10%). Мороженых фарша и мяса рыбы произвели 88 тыс. тонн (+10%).

Производство рыбы приготовленной, консервированной и икры сохранилось на уровне предыдущего года — 655,5 тыс. тонн. Выпуск мороженого рыбного филе составил 222 тыс. тонн.

Экспорт

По предварительным итогам 2023 г., экспорт рыбной продукции (без учета торговли вне зоны действия таможни) вырос на 12% к предыдущему году — до 2,2 млн тонн.

Основные доли в поставках заняли мороженая рыба — 76%, филе и прочее мясо рыбы (включая фарш) — 9%, мука и непищевые гранулы из водных биоресурсов — 6%, ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные — 5%.

Основной экспортный вид рыбы — минтай. Кроме того, на внешние рынки шли сельдь, сардина-иваси, крабы.

Главным покупателем российской рыбной продукции в 2023 г. был Китай. КНР приняла 1,21 млн тонн — это вдвое больше, чем в предыдущем году.

Также рыбу и морепродукты РФ приобретали Республика Корея — 617 тыс. тонн (-33%), Нидерланды — 138 тыс. тонн (+4%), Белоруссия — 75,5 тыс. тонн (-3%), Япония — 33 тыс. тонн (-43%), Казахстан — 26 тыс. тонн (+11%), Нигерия — 18 тыс. тонн (-64%), приводит информацию Росрыболовство.

Другие показатели

Федеральное агентство также обращает внимание, что рыбный импорт за прошедший год составил около 606 тыс. тонн. Это на 9% больше, чем в 2022 г.

Производство продукции товарной аквакультуры достигло 402 тыс. тонн, на 4,8% превысив показатель предыдущего года.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: КНРаквакультураикракитайкореякрабминтайросрыболовствояпония
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ на профильной сессии ВЭФ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Отрасль прошла через значительную трансформацию

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации «Русский лосось» Марина КОВТУН

Президент Ассоциации «Русский лосось»

Марина КОВТУН

К организаторам любительской рыбалки повышаются требования

Генеральный директор Торгового дома «Камчатский меридиан» Евгений КАРПОВ

Генеральный директор Торгового дома «Камчатский меридиан»

Евгений КАРПОВ

Рыбный рынок уходит в онлайн

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Работаем над тем, чтобы российские граждане ели больше рыбы

Коммерческий директор ОАО «Владморрыбпорт» Владимир БУЗАНОВ

Коммерческий директор ОАО «Владморрыбпорт»

Владимир БУЗАНОВ

«Красную» путину Владморрыбпорт отработал на 5

Все интервью

Личное мнение

Директор компании «Раптика» Роман ЛОСКУТОВ

Директор компании «Раптика»

Роман ЛОСКУТОВ

Для переработчика важно выстроить продуктивный диалог с поставщиком

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Ловись, рыбка, большая и маленькая»

Все материалы

Крупным планом

Экскурсия на судно в рамках проекта «Профессионалитет». Фото пресс-службы ГК «Антей»

От кластера до уроков профориентации: «Антей» привлекает в отрасль молодежь

2023 год оказался богат на перемены в отрасли. Фото пресс-службы «Океанрыбфлота»

2023 год оказался богат на перемены в отрасли

За три дня Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий посетили 17 872 специалиста из 85 регионов России и 75 стран мира

Российскую рыбную отрасль тепло встречают во всем мире

Для «Фишеринг Сервис» демонстрации возможностей новых тралов давно стали доброй традицией

«Фишеринг Сервис»: Нюансы настройки тралов оценят только профессионалы

События

МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» в прошедшем году обеспечил лучший показатель по уловам среди судов такого типа в мире. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

Российские рыбаки установили новый рекорд

Коммерческий директор Владморрыбпорта Владимир БУЗАНОВ

Владморрыбпорт рассказал о своих новых возможностях

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.