Ямал озвучил «рыбные» итоги 2023 года

Общий вылов в Ямало-Ненецком автономном округе за 2023 г. составил 12,1 тыс. тонн. В регионе ежегодно растут объемы переработки рыбы.

Результаты промысла за прошлый год были озвучены в заксобрании ЯНАО на заседании профильного комитета. В 2023 г. общий объем вылова рыбы составил 12,1 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального парламента.

Лидерами по добыче стали Тазовский, Приуральский и Шурышкарский районы — на их долю пришлось 57% уловов. Среди предприятий-передовиков — «Тазагрорыбпром» (947,4 тонны), Горковский рыбзавод — (937,9 тонны) и МП «Аксарковское РПП» (741,1 тонны). Большой рост по сравнению с предыдущим годом показал совхоз «Байдарацкий» — с 377,3 тонны до 472,5 тонны.

Директор окружного департамента агропромышленного комплекса Андрей Рубашин напомнил, что в конце года в регионе проводился аукцион на 50 тонн дополнительного объема вылова пеляди, чира, сига-пыжьяна и омуля. По результатам торгов заключено 20 договоров с 12 предприятиями. Сейчас пользователи оформляют разрешения на вылов в 2024 г. и готовятся к летней путине.

В социальные учреждения ЯНАО поставлено 124 тонны рыбопродукции. С 2020 г. этот показатель вырос в 10 раз.

Отмечено, что на Ямале ежегодно увеличиваются объемы глубокой переработки рыбы. В 2021 г. выпуск готовой рыбной продукции составил 1584 тонны, а в 2023 г. уже 2974 тонны. К 2026 г. планируется выйти на объем в 6,2 тыс. тонн.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews