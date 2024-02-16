Законопроект по механизмам вычета для рыбаков готовят ко второму чтению

Ответственный комитет Госдумы поддержал ряд поправок к рассмотрению в основном чтении законопроекта, уточняющего порядок применения вычета при уплате сбора за пользование водными биоресурсами.

Текст законопроекта ко второму чтению с учетом поправок, рекомендуемых ответственным комитетом к принятию, опубликовали в Системе обеспечения законодательной деятельности, сообщает корреспондент Fishnews. Изменения для обсуждения проекта в основном чтении Комитет Госдумы по бюджету и налогам рассмотрел 15 февраля.

Напомним, что законопроект «О внесении изменений в статью 333.4-1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» был принят в первом чтении 1 февраля. В качестве целей корректировки законодательства заявлено сокращение временного разрыва между возникновением права на получение вычета и началом его применения. Также предполагается исключить однократность применения уведомления о подтверждении обоснованности применения вычета.

Согласно поправкам, которые рекомендовал к принятию комитет, планируется уточнить, что вычета рассчитывается с использованием ставки сбора, действующей именно на дату подачи заявления о подтверждении обоснованности применения послабления. Такое уточнение объясняется с тем, что с 2025 г. ставки будут индексироваться на коэффициент-дефлятор, сообщили в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ участвовала в подготовке законодательной инициативы).

Также предполагается уточнить, что в пунктах статьи, посвященных подаче заявления на подтверждение обоснованности применения вычета и применению соответствующего уведомления, идет речь о календарных годах.

Предложены ко второму чтению изменения по срокам вступления в силу — по истечении месяца со дня официального опубликования закона.

Во втором чтении законопроект может быть рассмотрен Госдумой на заседании 20 февраля.

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