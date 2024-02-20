Минсельхоз соберет информацию для предоставления льготных кредитов в АПК

Министерство сельского хозяйства открыло прием реестров потенциальных заемщиков, претендующих на получение льготных кредитов сельхозтоваропроизводителям. На эти цели предполагается направить 20 млрд рублей.

Минсельхоз России сообщил о том, что разработал и утвердил все ведомственные акты, необходимые для реализации механизма льготного кредитования.

«Утвержден План льготного кредитования заемщиков, предусматривающий 18 млрд рублей на новые льготные краткосрочные кредиты, 2 млрд рублей — на новые льготные инвестиционные кредиты», — рассказали Fishnews в пресс-службе министерства.

С 19 февраля ведомство открыло прием реестров потенциальных заемщиков, рассчитывающих получить кредит на льготных условиях. Такие перечни формируют уполномоченные банки — это часть процедуры предоставления господдержки.

Напомним, что льготное кредитование осуществляется на основании постановления правительства от 29 декабря 2016 г. № 1528. Условия предоставления господдержки теперь привязаны к направлению финансирования.

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