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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Фото пресс-службы СФ. CC BY 4.0

В Совфеде озаботились ценами на топливо для рыбаков

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию намерен изучить возможные механизмы поддержки рыбной отрасли. В том числе в вопросе цен на ГСМ.

Проблемы финансовой нагрузки на рыбопромышленные предприятия затронули на расширенном заседании комитета при обсуждении закона о порядке применения вычета при уплате сбора за пользование водными биоресурсами. Председатель комитета Александр Двойных обратил внимание на нехватку оборотных средств и закредитованность рыбной отрасли, сообщает корреспондент Fishnews.

«Хочу на примере этого закона обозначить одно из направлений работы нашего комитета. Главная проблема сегодня у аграриев и, кстати, уже и у рыбаков тоже появляется — это наличие оборотных средств. И для них, конечно, их возвратность крайне важна. Когда мы проводили совещание по аренде участков, мы увидели, что у нас закредитованность аграрного сектора составляет порядка 1,2 трлн, если я не ошибаюсь, а рыбный — 900 [млрд — прим. ред.]. Весь аграрный — 1,2 трлн, а рыбный — 900 [млрд — прим. ред.]. Это серьезная кредитная нагрузка», — отметил Александр Двойных.

Глава профильного комитета предложил отдельно рассмотреть возможные механизмы поддержки рыбной отрасли.

«Я предлагаю в целом такую ревизию: посмотреть не только на качество законов, а на механизмы по возвратности. Потому что время для аграриев и для рыбаков с точки зрения поступления имеет серьезное значение. Поэтому посмотрим, может быть есть еще механизмы, которые в целом можно доусовершенствовать», — сказал Александр Двойных.

Сенатор от Камчатского края Борис Невзоров поднял тему высоких цен на топливо.

«Для сельского хозяйства у нас Минсельхоз делает много послаблений. Весной и цены снижаются на топливо, и все остальное. Посмотрите по рыбной отрасли. В море ГСМ стоит 124 рубля, а минтай стоит 70 рублей — продажная [цена — прим. ред.]. Никто ничем не занимается. У нас получилась рыбная отрасль как та падчерица, которая никому не нужна», — заявил Борис Невзоров.

«Вы хорошую тему по ГСМ подняли. Я тоже не первый раз слышу, что у нас рыбаки в период путины покупают просто за какие-то баснословные деньги топливо. С Минсельхозом, с ФАС давайте сейчас будем готовиться к весенне-полевым работам, давайте отдельно заслушаем коллег по ситуации на рынке ГСМ для рыбаков. Пригласим наших коллег, совместно с ФАС посмотрим, насколько обоснованы такие пиковые [цены — прим. ред.]. Договорились», — сказал Александр Двойных.

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Fishnews

  • Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Фото пресс-службы СФ. CC BY 4.0
  • Председатель комитета Александр ДВОЙНЫХ. Фото пресс-службы СФ. CC BY 4.0
  • Сенатор от Камчатского края Борис НЕВЗОРОВ. Фото пресс-службы СФ. CC BY 4.0
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