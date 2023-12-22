Герман Зверев: Кредиторская задолженность в отрасли показала рекордный рост

Кредиторская задолженность рыбодобывающего сегмента превышает 920 млрд рублей, оценил президент ВАРПЭ Герман Зверев. Это практически беспрецедентный рост за всю новейшую историю отрасли, отметил он.

Нынешнюю ситуацию с кредиторской задолженностью можно сравнить, наверное, только с событиями 92-97-го гг., когда ее размер был примерно сопоставим с объемом оборотного капитала, заявил руководитель ассоциации на брифинге 21 декабря. Рост кредиторской задолженности президент ВАРПЭ назвал среди ключевых тенденций отрасли, сообщает корреспондент Fishnews.

«По данным одного крупного финансово-кредитного учреждения, кредитующего рыбную отрасль, в 2017 году объем кредиторской задолженности рыбодобывающих предприятий составлял 85 млрд рублей. Конец 2017 года. На декабрь 2022 года кредиторская задолженность рыбодобывающих предприятий, по оценке этого же финансово-кредитного учреждения, составляла уже 416 млрд рублей», — рассказал Герман Зверев.

Согласно опубликованному на сайте ЦБ обзору, в октябре нынешнего года корпоративное кредитование рыбодобывающих предприятий составило порядка 520 млрд рублей — это средства для участия в крабовых аукционах, обратил внимание президент ВАРПЭ.

Таким образом, на сегодняшний день кредиторская задолженность рыбодобывающего сегмента превышает 920 млрд рублей, притом что выручка, ожидаемая по итогам года, составит примерно 650-660 млрд рублей, а отраслевая прибыль — около 105-108 млрд рублей, отметил руководитель ассоциации.

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