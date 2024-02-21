США сдвинули крайний срок для ввоза российской рыбы

Министерство финансов Соединенных Штатов продлило срок ввоза рыбо- и морепродукции российского происхождения, законтрактованной до 22 декабря 2023 г. Такую продукцию можно доставить в США до 31 мая текущего года.

Министерство выпустило соответствующую новую генеральную лицензию — № 83А, сообщает корреспондент Fishnews. Документ заменил предыдущую лицензию, предусматривающую крайний срок ввоза «рыбной запрещенки» до 21 февраля 2024 г.

Теперь импортерам позволено ввезти в США продукцию, которая попала под запрет, до 0:01 часов по восточному стандартному времени 31 мая. Мера распространяется только на товары, которые были погружены на суда до 0:01 часов 21 февраля 2024 г. и законтрактованы до 22 декабря 2023 г.

Указ об ужесточении санкций против РФ американский президент Джо Байден подписал 22 декабря. В тот же день Министерство финансов Соединенных Штатов выпустило распоряжение, уточняющее категории российских рыбы и морепродуктов, импорт которых запрещен. В «черный список» попали лосось, треска, минтай и крабы. Не допускается ввоз в США рыбо- и морепродукции, частично или полностью произведенной в России, а также изготовленной из сырья, добытого в российских водах или судами под флагом РФ. При этом запрет касается даже товаров, изготовленных за пределами Российской Федерации.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews