«Сахалинский лед» в этом году был щедр на сюрпризы

Нынешний фестиваль зимней рыбалки «Сахалинский лед» удивил небольшими уловами — из более чем 250 команд лишь 23 смогли поймать по несколько наваг. Однако это не помешало участникам и гостям насладиться праздником и выиграть ценные призы, главным из которых стал автомобиль.

По традиции рыбацкий фестиваль собрал участников и гостей на реке Найба в Долинском районе. Как сообщили Fishnews в пресс-службе министерства по рыболовству Сахалинской области, всего на мероприятие прибыло почти 3 тыс. гостей из разных регионов России. Призовой фонд в этом году составил более 2 млн рублей.

Губернатор Валерий Лимаренко обратил внимание, что «Сахалинский лед» — не просто рыбалка, но и объединяющий, семейный праздник. «Этот год объявлен Годом семьи. Мы рады, что наш фестиваль объединяет поколения. Сегодня, как и всегда, на льду много семейных команд», — подчеркнул глава региона.

В соревнованиях приняли участие 263 команды, однако уловом смогли похвастаться далеко не все. «Погода была великолепная, но нас немного подвела рыба. Такого еще никогда не случалось за все время проведения фестиваля: в мужском «биатлоне» поймали лишь три рыбы, которые в итоге не пошли в зачет. Однако это не испортило праздничную атмосферу», — отметил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим Козлов.

Главный приз — автомобиль — в итоге получила команда «Сахалин-Инжиниринг». Выигранную машину рыбаки решили передать на СВО, рассказала одна из организаторов мероприятия Любовь Стримжа.

Лучшей в «Рыбацком биатлоне» стала Валентина Устинова — единственная участница, поймавшей на этом этапе соревнований навагу. Она позволила рыбачке занять все лидирующие строчки и выиграть 210 тыс. рублей.

Также на фестивале объявили и несколько других победителей в разных номинациях. Так, самым опытным участником стала Надежда Пак, на момент соревнований ей был 81 год. А самым юным рыбаком на «Сахалинском льду» оказался Михаил Архипцев, которому еще не исполнилось двух лет.

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