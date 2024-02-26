По применению вычета для рыбаков вышел новый закон

Президент подписал федеральный закон о механизмах вычетов при уплате сборов за пользование водными биоресурсами. Поправки должны сделать получение послаблений для предприятий более быстрым.

Поправки в статью 333.4-1 части второй Налогового кодекса РФ внесены федеральным законом от 26 февраля 2024 г. № 38 .

Напомним, что в 2022 г. система уплаты сборов за пользование водными биоресурсами — взносов, которые взимаются с рыбопромышленных предприятий, — изменилась. Ставки сбора выросли, при этом была предусмотрена возможность получения вычета по одному из трех оснований — в связи с переработкой, осуществлением прибрежного рыболовства или использованием новых судов.

В октябре прошлого года группа парламентариев направила в Госдуму законопроект , уточняющий порядок применения вычета. Доработанные поправки были приняты уже в нынешнем году.

Изменения должны сократить временной разрыв между возникновением права на получение вычета и началом его применения. Предоставление уведомления о подтверждении обоснованности применения вычета «отвязали» от получения промыслового разрешения именно на очередной год.

Исключено требование об однократности применения уведомления о подтверждении обоснованности применения вычета, сообщает корреспондент Fishnews.

Законодатели уточнили, что для расчета вычета используется ставка сбора, действующая на дату подачи заявления о подтверждении обоснованности применения льготы. Это связано с тем, что Налоговый кодекс предусматривает ежегодную индексацию ставок на коэффициент-дефлятор с 2025 г. Уточнение вносится для всех трех видов вычета.

Новый федеральный закон вступит в силу через месяц после дня официального опубликования.

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