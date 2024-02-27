В Приамурье расследуют дело обманутых «икорных» вкладчиков

В Амурской области задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве. По данным следствия, он убедил трех благовещенцев вложить в торговлю икрой в общей сложности около 1,7 млн рублей, однако обещанного дохода никто так и не получил.

Установлено, что фигурант представлялся крупным предпринимателем, входил в доверие к жителям Благовещенска и предлагал им вложиться в бизнес, связанный с перепродажей красной икры. В итоге трое горожан поверили мужчине и передали деньги для покупки деликатеса.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили личность «бизнесмена». Как рассказали Fishnews в пресс-службе областного УМВД, задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Возбуждено уголовное дело по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Фигурант находится под домашним арестом.

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