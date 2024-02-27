Вину торговцев осетриной определит суд

В Красноярском крае завершено расследование трех уголовных дел о незаконном обороте ценных биоресурсов. По данным правоохранителей, у шести местных жителей изъяли 41 сибирского осетра и более 40 кг черной икры.

В зависимости от участия каждого члены ОПГ обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, пересылка водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу России, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ГСУ Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в июле, сентябре и декабре 2022 г. злоумышленники незаконно перевозили и пересылали икру и осетра из Туруханского района в Красноярск на хранение. Ценные биоресурсы были изъяты при оперативно-разыскных мероприятиях.

В ходе расследования с двумя фигурантами было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому два уголовных дела были выделены в отдельное производство, уточнили в СК.

Дела направлены в краевую прокуратуру для утверждения обвинительных заключений и последующей отправки в суд.

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