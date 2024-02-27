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Через три месяца начнет работу новая международная выставка мировой рыбной отрасли — Seafood Expo Eurasia в Стамбуле. Фото пресс-службы ESG

Seafood Expo Eurasia ждет российских рыбаков

Через три месяца начнет работу новая международная выставка мировой рыбной отрасли — Seafood Expo Eurasia в Стамбуле. Российские участники смогут найти больше покупателей в разных странах, а также обеспечить поставки логистической, складской и другой необходимой инфраструктурой, отмечают организаторы.

Seafood Expo Eurasia состоится 15-17 мая в конгрессно-выставочном центре Tüyap. Планируется, что Турция благодаря своему выгодному географическому положению и развитому транспортному сектору поможет связать экспортеров с потребителями во всем мире. Посещение мероприятия бесплатно при условии регистрации на официальном сайте, сообщили Fishnews в пресс-службе российского отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group (ESG).

«У отрасли уже сегодня появилась возможность выйти на те рынки, которые через 5-10 лет будут представлять главную группу потребителей рыбной продукции. Я уверен, что европейские покупатели вернутся, но сейчас время действовать, а не ждать. Тем более что доля западных стран в будущей структуре мировой торговли значительно сократится. Нам всем необходимо встречаться с новыми покупателями, и Стамбул — самое подходящее место для этого», — отметил генеральный директор ESG Иван Фетисов.

Организаторы обращают внимание, что более половины всего объема потребления рыбной продукции приходится на страны Азии и эта доля продолжает расти. Также увеличивается интерес к рыбе и морепродуктам в Африке и на Ближнем Востоке.

Представители стран Азии, Африки и Ближнего Востока примут участие в Seafood Expo Eurasia самостоятельно или в рамках делегаций. Так, африканские государства побережья Атлантики в составе общей группы организации COMHAFAT/ATLAFCO посетят выставку для поиска новых поставщиков рыбы и морепродуктов.

Важной составляющей мероприятия станет деловая программа, сочетающая глобальные вопросы развития с региональной спецификой отдельных рынков. Основными будут прикладные темы для бизнеса.

Помимо трех сессий с глобальной аналитикой, состоятся пять круглых столов. Каждый из них предложит сценарий выхода и торговли на рынках Евразии, Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

На новой выставке будут очень рады участникам из России, подчеркнули в ESG.

Медиахолдинг «Фишньюс» выступает информационным партнером Expo Solutions Group.

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