Координационный совет и практики обсудили предстоящую маркировку икры

Предстоящий переход на обязательную цифровую маркировку икры обсудили на очередной встрече Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций. На важные с точки зрения практики моменты обратили внимание специалисты предприятий.

Первый этап обязательной цифровой маркировки лососевой и осетровой икры стартует в России в апреле. Напомним, что правила работы в соответствии с новыми требованиями предусмотрены постановлением правительства от 29 ноября 2023 г. № 2028.

Впереди — лососевая путина. Первые районы включатся в промысел уже в июне. Ежегодно на Дальнем Востоке добывается более 200-600 тыс. тонн красной рыбы. Это один из самых ответственных периодов для рыбохозяйственного комплекса целого ряда регионов — Камчатки, Сахалинской области, Хабаровского края, Магаданской области, Приморья и Чукотки.

О вопросах, которые возникают по цифровой маркировке с точки зрения производственной практики, специалисты предприятий рассказали на встрече с членами Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока, сообщает корреспондент Fishnews.

Сформулированы основные моменты, на которые хотелось бы обратить внимание органов власти и оператора системы цифровой маркировки товаров. Вопросы связаны в том числе с сезонностью деятельности предприятий, спецификой работы в море.

Процессы должны быть настроены таким образом, чтобы путина прошла бесперебойно, подчеркнули в Координационном совете.

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