Мурманск готовится встречать первую мойву

Рыбаки Северного бассейна активно включились в мойвенную путину. По данным Росрыболовства, добыто уже более 14 тыс. тонн рыбы. Встречать первые уловы мойвы в порту Мурманска готовятся на следующей неделе.

Вылов мойвы на Северном бассейне к 27 февраля превысил 14 тыс. тонн — на 41% выше уровня 2023 г. Однако, по мнению Росрыболовства, предприятиям необходимо нарастить промысловые усилия, поскольку российская квота на мойву в этом году была увеличена в три раза — до 80 тыс. тонн.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, пока на мойвенной путине в Баренцевом море работают десять судов. Промысловая обстановка остается неустойчивой, скопления рыбы небольшие и разрозненные, но наиболее активная добыча мойвы обычно ведется в марте.

На заседании путинного штаба замруководителя Росрыболовства Василий Соколов рассказал, что Пограничная служба поддержала позицию федерального агентства и обращения рыбаков по поводу перегрузов. Из-за плохой погоды разрешена перегрузка уловов на транспортные суда во внутренних морских водах, в местах укрытия.

В ходе заседания обсуждались планы по обслуживанию судов с уловами мойвы. Ожидается, что первая партия рыбы — около 4 тыс. тонн — на транспортном судне «Новый свет» придет в Мурманск уже 5–6 марта. Под приоритетную выгрузку мойвы отведены пять причалов Мурманского морского рыбного порта. Свободные холодильные мощности под продукцию оцениваются в 6–8 тыс. тонн.

Росрыболовство также предложило правительству Мурманской области обсудить с рыбаками встречу первого улова и организовать для горожан «День мойвы».

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