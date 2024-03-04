Продукты Приморья пригласили на выставку в Узбекистан

Центр поддержки экспорта в Приморском крае предложил поставщикам региона рассмотреть возможности для расширения рынков и принять участие в 23-й международной выставке «Продукты питания, ингредиенты и технологии производства UzFood 2024» (12+).

Мероприятие пройдет в Ташкенте 26-28 марта. Информация об этом опубликована в телеграм-канале центра, сообщает корреспондент Fishnews.

Мероприятие состоится в национальном выставочном комплексе «УзЭкспоЦентр».

Отмечено, что все расходы, связанные с участием в UzFood, берет на себя центр (аренда и застройка стенда, регистрационные взносы). Компании оплачивают себе только перелет, проживание и личные расходы.

В 2023 г. выставку посетили специалисты из Ташкента, 13 областей Узбекистана и 32 зарубежных государств, сообщили ранее в пресс-службе правительства края.

«Благодаря работе регионального центра поддержки экспорта, предприниматели на регулярной основе имеют возможность презентовать свою продукцию в крупных городах страны и мира, заключать контракты и популяризировать свои товары на международных рынках», — прокомментировал министр экономического развития края Андрей Блохин.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews