Поморская кумжа получила свежее пополнение

Специалисты Северного филиала Главрыбвода к концу зимы выпустили в реку Онега более 50 тыс. экземпляров молоди кумжи. Мероприятия по зарыблению проводились для восстановления естественных запасов этой ценной рыбы.

Молодь кумжи (форели) для зарыбления бассейна реки Онега вырастили на Онежском рыбоводном заводе из икры, полученной от производителей содержащегося там ремонтно-маточного стада. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Северного филиала Главрыбвода, в конце февраля в рамках выполнения госзадания в реку выпустили более 50 тыс. молодых рыбок средней навеской от 12 г.

Учет и выпуск молоди кумжи, которая относится к ценным видам рыб, проводился под контролем комиссии из представителей Североморского теруправления Росрыболовства и Северного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Отмечено, что работа ихтиологов и других специалистов Главрыбвода направлена на сохранение биоразнообразия и восполнение популяций лососевых в реках Северного бассейна.

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