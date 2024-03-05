Ростовские полицейские пресекли незаконную рыбалку
В Ростовской области местного жителя подозревают в нелегальной добыче водных биоресурсов. По данным правоохранителей, мужчина выловил сетью более 70 экземпляров рыбы различных пород.
Нарушение выявили транспортные полицейские во время рейда на реке Миус в районе села Беглица Неклиновского района.
У фигуранта изъяли ставную лесковую сеть и рыбу различных пород, в том числе шемаю, вырезуба, судака, тарань. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СКФО, сумма ущерба превысила 100 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов).
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