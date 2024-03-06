Промысел минтая продолжается успешно

К 5 марта вылов минтая в Дальневосточном бассейне вырос на 12% к уровню прошлого года и достиг 665 тыс. тонн. Хорошие результаты и на промысле сельди: добыто 115,5 тыс. тонн (+53%).

Данные приводит Федеральное агентство по рыболовству. Отмечено, что вылов трески на Дальнем Востоке с начала года составил почти 30 тыс. тонн — это соответствует уровню 2023 г.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, в экспедиции работают более 100 рыбацких судов, безопасность обеспечивает ледокольный буксир «Суворовец».

По прогнозам науки, следующая неделя будет очень благоприятна для промысла, обратили внимание в ФАР.

По информации федерального агентства, к 5 марта общая загрузка рыбных холодильников в Приморском крае снизилась по сравнению с предыдущей неделей и составила 38%. В терминалах находится 43,7 тыс. тонн свежемороженой рыбной продукции.

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