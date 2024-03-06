В Приморье растут уловы пресноводных рыб

В Приморском крае вылов в реках и озерах в январе-феврале превысил 92 тонны, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Львиную долю добычи дает Ханка.

За февраль было поймано 42,4 тонны. Это на 136% выше аналогичного показателя 2023 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Приморского теруправления Росрыболовства.

Отмечено, что практически весь пресноводный вылов в этом году пришелся на бассейн озера Ханка — 98,8%, или 91,4 тонны. В бассейне реки Раздольная освоено 1,14 тонны.

По объемам добычи лидирует сазан — 18,9 тонны, затем идут толстолобики — 13,6 тонны, конь — 12,7 тонны, карась — 12,3 тонны, краснопер монгольский — 10,3 тонны.

Сейчас, по данным теруправления, пресноводный промысел в Приморье ведут 12 предприятий. Свежевыловленная рыба поставляется на региональный рынок, подчеркнули в ТУ.

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