Ученые Камчатки собрали статистику по любительским уловам корюшки

Специалисты Камчатского филиала ВНИРО завершили мониторинг подледного лова азиатской зубастой корюшки. Исследования проводились в январе-феврале на нагульных водоемах — озерах Нерпичье, Большое и Калыгирь.

Чтобы определить суточный вылов корюшки, ученые собрали данные о средних уловах на одного рыбака, а также о количестве рыболовов-любителей на водном объекте в будние и выходные дни.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе КамчатНИРО, самым богатым оказалось озеро Нерпичье. Здесь улов на одного рыбака достигал 120-150 корюшек. Порыбачить в будние дни приходило 80-100 человек, а в выходные — около 300. Суточные уловы корюшки варьировался от 950–1500 кг до 3500–4500 кг. Также на озере клевала самая крупная рыба — весом в среднем 100 г.

На озере Большом улов на одного рыбака был значительно меньше — 20-25 штук. Визуальная оценка количества рыболовов составила от 50–70 до 100 человек. Суточные уловы колебались от 65–115 кг до 130–165 кг. В среднем пойманная корюшка весила примерно 65 г.

Впервые безлюдным и практически безрыбным в этом году оказалось озеро Калыгирь. Здесь ученые зафиксировали самые низкие уловы: 8–10 корюшек на рыбака. Средняя масса рыбы при этом была 75 г.

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