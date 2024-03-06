Рыбаков Мозамбика поддержат спецпроектом

Международный фонд развития сельского хозяйства (IFAD) и правительство Мозамбика будут реализовывать проект по улучшению жизни 90 тыс. рыбаков-кустарей в пяти прибрежных провинциях республики. Общая сумма финансирования —63 млн долларов.

Соответствующее соглашение стороны подписали 1 марта. Как сообщает корреспондент Fishnews, семилетний проект устойчивого развития кустарного рыболовства (PROPEIXE) призван повысить доходы и улучшить питание и продуктовую безопасность рыбаков за счет устранения барьеров на пути устойчивого производства и сбыта продукции. Отмечено, что проект особенно важен для женщин, так как они играют активную роль в отрасли и составят примерно половину всех участников PROPEIXE.

«Расширяя возможности рыбаков-кустарей и поощряя устойчивые методы, мы сможем обеспечить продовольственную безопасность сообществ, защитить экосистемы и построить более устойчивое будущее для всех», — заявила директор IFAD в Мозамбике Яана Кейтаанранта.

В фонде обращают внимание, что сектор кустарного рыболовства сталкивается с рядом проблем: сокращением рыбных запасов, деградацией морских природных ресурсов, неэффективностью производственно-сбытовой цепочки и уязвимостью инфраструктуры прибрежного лова.

В рамках PROPEIXE будут продвигаться методы ответственного рыболовства, чтобы помочь рыбакам-кустарям перейти на экологически чистые орудия добычи в соответствии с новыми правилами морского промысла республики (REPMAR 2020).

Кроме того, проект направлен на решение проблемы деградации морских природных ресурсов. Планируется восстанавливать мангровые леса, коралловые рифы и заросли морской травы.

Средства на реализацию PROPEIXE предоставляют не только фонды (38,2 млн долларов), но и частный сектор (5,5 млн долларов), правительство Мозамбика и сами участники проекта (5,6 млн долларов). Кроме того, пакет финансирования в размере 11,07 млн долларов открыт для новых и заинтересованных инвесторов.

IFAD обратил внимание, что в период с 2000 по 2023 гг. Мозамбик подвергся влиянию 14 циклонов и береговые линии страны стали еще более уязвимыми. Для поддержки фермеров-кустарей и рыбацких общин, проживающих вдоль побережья, в рамках проекта будет создан механизм реагирования на их неотложные потребности в случае чрезвычайных ситуаций климатического характера. В частности, предполагается замена утраченных орудий лова и восстановление рыбохозяйственной и производственной инфраструктуры.

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