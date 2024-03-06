Водоемы Нижнего Поволжья разыграют среди аквафермеров

В Астраханской области на аукцион выставлены шесть участков для пастбищной и индустриальной аквакультуры. Заявки принимаются до 3 апреля.

Торги организует Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, РВУ площадью от 0,33 га до 148 га расположены на водных объектах в Лиманском, Наримановском, Камызякском, Володарском и Ахтубинском районах. Три участка предназначены под пастбищную аквакультуру и три — под индустриальную.

Стартовые цены лотов — от 250 рублей до 113 тыс. рублей. Торги предполагается провести 11 апреля в Астрахани. Участки предоставляются на 25 лет на условиях обособленного водопользования.

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