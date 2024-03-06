Россия выловила первый миллион тонн в этом году

Объем добычи рыбы и морепродуктов отечественными предприятиями превысил 1 млн тонн — это на 9% больше показателя на аналогичную дату прошлого года. Рост общероссийского вылова обеспечивают главным образом рыбаки Дальнего Востока.

Объем добычи в Дальневосточном бассейне достиг 864 тыс. тонн, на 15% превысив уровень 2023 г. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, хорошие показатели на промысле минтая (+9,5%), трески (+4%), камбал (+15%), сельди (+62%).

Отмечено, что в плюс вышли рыбаки Северного бассейна: вылов вырос на 6% — до 84 тыс. тонн. Увеличились показатели на промысле мойвы (+61%), крабов (+65%), камбал (в 2,8 раза).

В Азово-Черноморском бассейне сохраняется положительная динамика. Там добыто свыше 8,8 тыс. тонн — на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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