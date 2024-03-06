Аквафермерам Дальнего Востока подготовили пособие по окуню-аухе

Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО разработали техническое руководство по выращиванию сеголеток и трехлеток китайского окуня (аухи). Отмечено, что ученые впервые в России получили промышленное количество этой рыбы в неволе.

Итоги работы научных подразделений ТИНРО за 2023 г. подвели на отчетной сессии. В том числе был сделан доклад от отдела планирования, организации и координации исследований в области аквакультуры и Лучегорской научно-исследовательской рыбоводной станции.

Специалисты представили результаты разработки материалов к техническому руководству по формированию маточных стад и получению молоди окуня-аухи для модельных питомников и товарных рыбоводных хозяйств Дальнего Востока РФ на примере трехлеток и сеголеток от впервые созревших производителей.

Этот окунь находится в классификаторе перспективных объектов аквакультуры, обратили внимание в филиале. Исследования по аухе ведутся в ТИНРО с 2021 г.

«Ученые ТИНРО впервые в России получили промышленное количество товарного аухи в искусственной среде обитания, подготовили рекомендации по типам хозяйств и климатическим зонам, в которых необходимо выращивать китайского окуня в качестве хищника — биологического мелиоратора или в качестве товарной рыбы», — рассказали Fishnews в пресс-службе филиала.

Отмечено, что по темпу роста ауха значительно обгоняет своих собратьев из природных водоемов бассейна реки Амур.

На основе исследований, проведенных на НИРС в Лучегорске, разработано «Техническое руководство по выращиванию 50 тыс. сеголеток и 10 тонн товарных трехлеток китайского окуня в условиях тепловодного хозяйства». В документе подробно описаны все этапы культивирования аухи от икринки до товарной рыбы, сообщили в ТИНРО.

Изучение этого направления рыбоводства в филиале продолжается.

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