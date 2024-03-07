Заповедные озера Челябинской области защищают от рыбацких домиков

В Челябинской области усилили контроль за соблюдением режима охраны на памятниках природы — озере Увильды и Аргазинском водохранилище. Там запрещается размещение стационарных деревянных домиков и использование снегоходов.

Меры приняты в связи с участившимися случаями размещения на водоемах так называемых рыбацких домиков — ветрозащитных устройств из дерева или других подручных нетканых материалов, рассказали Fishnews в пресс-службе Нижнеобского теруправления Росрыболовства.

ТУ отмечает, что такие конструкции могут загрязнять окружающую среду, уничтожать места обитания животных, нарушать естественные процессы и представлять другую угрозу для дикой природы. Кроме того, домики снижают эстетическую ценность озер.

В феврале совместные выездные обследования проводили сотрудники рыбоохраны теруправления и специалисты подведомственного минэкологии региона ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области». Выявлено 45 рыбацких домиков.

По итогам мероприятия девять виновных лиц привлечены к административной ответственности. Также со всеми владельцами незаконных конструкций проведены профилактические беседы.

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