Ленобласть ждет улова корюшки

В правительстве Ленинградской области обсудили вопросы организации корюшковой путины. По итогам встречи ее участники подтвердили готовность к началу промысла.

Совещание провел заместитель председателя правительства Ленобласти — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Руководитель Санкт-Петербургского филиала ВНИРО Марина Мельник рассказала, что запасы корюшки находятся в стабильном состоянии. Сотрудники филиала будут вести наблюдения непосредственно на промысле и при наличии оснований смогут оперативно подготовить материалы для увеличения рекомендованных к вылову объемов, пообещала она.

Заместитель руководителя Северо-Западного территориального управления Росрыболовства Виктор Игнатьев проинформировал о готовности органов рыбоохраны. Предполагается организация постов контроля совместно с сотрудниками нацгвардии, Росприроднадзора и Россельхознадзора, сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления.

«Необходимые соглашения между ведомствами уже заключены. Непосредственная организация контроля будет осуществляться по аналогии с 2023 годом, проведенный анализ которой показал эффективность», — сказал Виктор Игнатьев.

На добычу корюшки в Ладожском озере в 2024 г. выдано 134 разрешения для 29 пользователей, отметили в пресс-службе.

В ходе совещания были предоставлены данные по вылову корюшки в прошлом году. На Ладожском озере добыли 1225 тонн. В 2022 г. показатель освоения составил 1082,9 тонны.

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