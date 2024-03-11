Правительство выпустило распоряжение по присоединению ПТУМС

Кабмин распорядился реорганизовать ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» — присоединить к предприятию Производственно-техническое управление морской связи и мониторинга.

Напомним, что реорганизация ПТУМС (Южно-Сахалинск) путем присоединения к Нацрыбресурсу была предусмотрена указом президента от 26 февраля 2024 г. № 144.

Согласно распоряжению правительства от 7 марта 2024 г. № 553, Росимущество и Росрыболовство должны в шестимесячный срок выполнить мероприятия по реорганизации, сообщает корреспондент Fishnews.

Как отмечалось на стадии разработки указа, основные виды деятельности ПТУМС — обеспечение береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ) в ДФО, а также ряд других услуг в сфере морской связи и навигации. Сейчас эту работу осуществляют другие подведомственные Росрыболовству организации, в связи с чем потребности в услугах ПТУМС нет, говорилось в пояснительной записке к проекту указа.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews