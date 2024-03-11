Белгород нарастил производство товарной рыбы

Предприятия аквакультуры Белгородской области по итогам 2023 г. вырастили более 11 тыс. тонн рыбы и рыбопосадочного материала. Основной объем продукции обеспечили прудовые хозяйства.

По данным регионального минсельхозпрода, прудовым рыбоводством на территории Белгородской области занимаются 62 хозяйства. Они выращивают в основном карпа, толстолобика, белого амура. Направление индустриальной аквакультуры развивают 18 предприятий, которые специализируются на форели, осетре, клариевом соме, веслоносе и бестере.

В 2023 г., несмотря на сложную обстановку в регионе, рыбоводы сумели увеличить производственные показатели. Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства, суммарный объем производства составил почти 11,3 тыс. тонн — около 8,5 тыс. тонн товарной рыбы и 2,8 тыс. тонн рыбопосадочного материала. По сравнению с 2022 г. объем товарной продукции вырос более чем на 6%.

Белгородская область стабильно входит в число лидеров по производству рыбы в Центральном федеральном округе. В прошлом году для целей аквакультуры в регионе было задействовано 93 водных объекта общей площадью почти 5,9 тыс. га.

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