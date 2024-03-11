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Свежевыловленный минтай

Вылов минтая в Охотском море — чуть выше прошлогоднего

К 11 марта в Охотском море добыто более 583 тыс. тонн минтая (53,9% от общего допустимого улова). В прошлом году за этот же период вылов составлял 581,5 тыс. тонн (57,7%).

В Охотском море, в местах скопления флота, добывающего минтай и сельдь, в течение недели метеообстановка для промысла была благоприятной, говорится в традиционном обзоре Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО). Однако были созданы условия для распространения ледовых масс в восточном направлении, а отрицательные температуры воздуха приводили к льдообразованию. Практически весь промысловый ареал в Северо-Охотоморской подзоне находится под ледовым покрытием, отметили специалисты.

На рабочей неделе добывающий флот продолжал вести промысел минтая в западнокамчатских подзонах. Наиболее интенсивно работа шла в Северо-Охотоморской подзоне. При этом суда продолжали переходить из одного района промысла в другой.

В Западно-Камчатской подзоне промысел осуществлялся преимущественно на южной периферии. На лову насчитывалось 12-26 крупнотоннажных и 11-16 среднетоннажных судов с выловом 146,7 тонны и 57,9 тонны на судо-сутки соответственно. Всего в этом районе рыбаки взяли 192 тыс. тонн (56%). Годом ранее — 323,3 тыс. тонн (освоение 100,1%), сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на данные обзора.

В Камчатско-Курильской подзоне интенсивность промысла снижается. На лову насчитывалось от 2 до 3 крупнотоннажных и от 1 до 2 среднетоннажных судов с выловом 178,9 тонны и 91,9 тонны на судо-сутки. Всего по подзоне добыто 88,3 тыс. тонн (70,6%). Годом ранее — 97,3 тыс. тонн (38,7%).

Суммарный вылов по объединенным подзонам — 380,3 тыс. тонн (62,4% от совокупного ОДУ по западнокамчатским подзонам). В прошлом году было добыто 420,6 (73,3%). Напомним, что между Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонами допускается перераспределение допустимого улова без превышения суммарной цифры.

В Северо-Охотоморкой подзоне флот продолжал работать на акватории центральной части восточного сектора. Промысел проходил на довольно ограниченной площади, постепенно смещающейся на восток из-за подхода ледовых полей. В промрайоне насчитывалось 25-30 крупнотоннажников и 17-25 среднетоннажников с выловом 173 тонны и 56,1 тонны на судо-сутки. Всего добыто 193,9 тыс. тонн (56,6%). Показатель на 11 марта 2023 г. был 149 тыс. тонн (46,1%).

В Восточно-Сахалинской подзоне из-за ледовой обстановки промысел не осуществлялся. Ранее поймано 9,2 тыс. тонн (7%). На ту же дату 2022 г. — 11,8 тыс. тонн (10,8%).

Сельдь в Северо-Охотоморской подзоне ловили к северо-западу от многоугольника 5-6 крупнотоннажных судов с результативностью 165 тонн. Нарастающий вылов составил 113,1 тыс. тонн (36,5%). Годом ранее было поймано 76,9 тыс. тонн (24,6%).

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