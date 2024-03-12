Добытчиков оповестили о выбранных объемах наваги на Западном Сахалине

Рекомендованный для добычи объем наваги в Западно-Сахалинской подзоне освоили более чем на 100%. В связи с этим территориальное управление Росрыболовства проинформировало пользователей о прекращении прав на вылов.

Вылов наваги в Западно-Сахалинской подзоне, по данным на 10 марта, составил более 1067 тонн. Освоение рекомендованного объема превысило 101%.

Согласно законодательству, при достижении рекомендованного вылова водных биоресурсов теруправления Росрыболовства размещают информацию об этом на своих сайтах и направляют пользователям уведомления о прекращении права на добычу. Соответствующую информацию Сахалино-Курильское территориальное управление опубликовало по наваге Западно-Сахалинской подзоны, сообщает корреспондент Fishnews.

Добыча наваги на западном побережье Сахалина осуществляется из-подо льда вентерями.

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