Груз рыбных деликатесов затормозили в Забайкалье

В Забайкальском крае полицейские задержали автомобиль, который перевозил партию рыбо- и морепродукции без маркировки. Общий вес красной икры, камчатского краба и других изъятых деликатесов превысил пять тонн.

Крупную партию немаркированных продуктов обнаружили сотрудники УМВД по Забайкальскому краю. На федеральной трассе недалеко от Читы полицейские остановили и досмотрели большегрузный автомобиль, в котором оказались куботейнеры с красной икрой и другие деликатесы.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе МВД, общий вес красной икры составил более двух тонн. Кроме того, полицейские изъяли почти триста коробок с камчатским крабом весом около трех тонн и прочую продукцию. По оценке правоохранительных органов, стоимость партии превышает 14,5 млн рублей.

«Следователем ОМВД России по Читинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 171.1 УК РФ», — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews