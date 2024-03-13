На Северном бассейне прибавилось получателей инвестквот

Росрыболовство внесло изменения в распределение инвестиционных квот вылова по пользователям Северного бассейна. В список предприятий, получающих возможность осваивать лимиты, включена компания «РПИ».

Изменения в таблицу по распределению инвестквот вылова на нынешний год по пользователям Северного бассейна внесены приказом Росрыболовства от 7 марта 2024 г. № 117.

Как сообщает корреспондент Fishnews, согласно новому документу объемы трески и пикши для освоения получила компания «РПИ».

Напомним, что доли инвестквот были закреплены за компанией «Рыбпроминвест» («Норебо») под строительство промысловых судов.

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