Чукотка рассчитывает на пользу от поддержки морзверобоев

Власти Чукотского автономного округа предусмотрели ряд мер для развития морского зверобойного промысла. Предполагается, что продукция морзверобоев сделает регион более привлекательным в глазах туристов и граждан, приезжающих сюда на постоянное жительство.

К вопросу поддержки морзверобоев и оленеводов несколько раз возвращался губернатор ЧАО Владислав Кузнецов на пресс-конференции, посвященной итогам первого года его работы в качестве главы региона, сообщает корреспондент Fishnews.

«В качестве одного из приоритетов я с самого начала обозначил поддержку коренных малочисленных народов Чукотки», — подчеркнул Владислав Кузнецов. Он напомнил о создании в селе Лорино производства по глубокой переработке продукции морского зверобойного промысла. Мощность предприятия — 400 тонн мясной продукции и 70 тонн пищевого жира ежегодно.

Кроме того, была произведена закупка новых грузовых судов для морзверобойных общин. Это приводит к увеличению объемов доставляемого сырья с 300 кг до 1,5 тонны и значительно сокращает срок доставки, проинформировал глава ЧАО.

Для поддержки оленеводов и морзверобоев был создан Фонд развития национальной культуры и традиционных отраслей хозяйствования Чукотского автономного округа, рассказал губернатор.

«Важно обеспечить людей средствами производства, важно обеспечить одеждой, важно обеспечить горюче-смазочными материалами. Сейчас мы это делаем в полном масштабе, уже начали в прошлом году. В этом году с навигацией приедет техника, и в течение трех лет мы должны полностью закрыть ту потребность, которую мы собрали с оленеводческих бригад и общин морзверобоев», — заявил Владислав Кузнецов.

По его мнению, в будущем поддержка традиционных форм хозяйствования принесет региону пользу. «То, что мы начинаем идти в глубокую переработку продукции и оленеводства, и морзверобойного промысла, делает эту деятельность интересной, частью окупаемой. И мы будем идти к тому, чтобы наша продукция и оленеводства, и морзверобойного промысла должна выезжать, попадать за пределы Чукотского автономного округа. Это часть нашей открытости остальной России. Потому что через подобные вещи, через наши товары люди о нас узнают. Это же тоже часть, в том числе, и культурной среды. А узнавая нас, к нам едут работать, к нам едут отдыхать, мы развиваем и туризм», — подчеркнул Владислав Кузнецов.

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