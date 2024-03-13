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Пресс-конференция губернатора ЧАО Владислава КУЗНЕЦОВА. Скриншот видеотрансляции

Чукотка рассчитывает на пользу от поддержки морзверобоев

Власти Чукотского автономного округа предусмотрели ряд мер для развития морского зверобойного промысла. Предполагается, что продукция морзверобоев сделает регион более привлекательным в глазах туристов и граждан, приезжающих сюда на постоянное жительство.

К вопросу поддержки морзверобоев и оленеводов несколько раз возвращался губернатор ЧАО Владислав Кузнецов на пресс-конференции, посвященной итогам первого года его работы в качестве главы региона, сообщает корреспондент Fishnews.

«В качестве одного из приоритетов я с самого начала обозначил поддержку коренных малочисленных народов Чукотки», — подчеркнул Владислав Кузнецов. Он напомнил о создании в селе Лорино производства по глубокой переработке продукции морского зверобойного промысла. Мощность предприятия — 400 тонн мясной продукции и 70 тонн пищевого жира ежегодно.

Кроме того, была произведена закупка новых грузовых судов для морзверобойных общин. Это приводит к увеличению объемов доставляемого сырья с 300 кг до 1,5 тонны и значительно сокращает срок доставки, проинформировал глава ЧАО.

Для поддержки оленеводов и морзверобоев был создан Фонд развития национальной культуры и традиционных отраслей хозяйствования Чукотского автономного округа, рассказал губернатор.

«Важно обеспечить людей средствами производства, важно обеспечить одеждой, важно обеспечить горюче-смазочными материалами. Сейчас мы это делаем в полном масштабе, уже начали в прошлом году. В этом году с навигацией приедет техника, и в течение трех лет мы должны полностью закрыть ту потребность, которую мы собрали с оленеводческих бригад и общин морзверобоев», — заявил Владислав Кузнецов.

По его мнению, в будущем поддержка традиционных форм хозяйствования принесет региону пользу. «То, что мы начинаем идти в глубокую переработку продукции и оленеводства, и морзверобойного промысла, делает эту деятельность интересной, частью окупаемой. И мы будем идти к тому, чтобы наша продукция и оленеводства, и морзверобойного промысла должна выезжать, попадать за пределы Чукотского автономного округа. Это часть нашей открытости остальной России. Потому что через подобные вещи, через наши товары люди о нас узнают. Это же тоже часть, в том числе, и культурной среды. А узнавая нас, к нам едут работать, к нам едут отдыхать, мы развиваем и туризм», — подчеркнул Владислав Кузнецов.

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