Минтай и сельдь обеспечивают солидные уловы

К 12 марта вылов минтая в Дальневосточном бассейне достиг порядка 750 тыс. тонн — на 9% выше показателя за тот же период 2023 г. Объемы добычи сельди превысили 122 тыс. тонн — прибавка более чем на 50%.

Ход промысла обсудили на очередном заседании штаба путины в Росрыболовстве. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, в экспедиции на минтае и сельди работают более 100 судов рыбопромыслового флота. Безопасность обеспечивает судно «Справедливый» Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ.

Капитанам постоянно напоминают о необходимости обеспечивать меры безопасности, особенно в штормовую погоду и при тяжелых ледовых условиях, отметили в федеральном агентстве.

В районе промысла работает 31 транспортное судно, перегрузы контролируют 45 инспекторов Пограничной службы ФСБ России. Отмечено, что существенных нарушений и задержек по перегрузам нет. На промысловых судах находятся 19 наблюдателей из дальневосточных филиалов Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

К 12 марта общая загрузка холодильников в Приморском крае составила 45%: в терминалах хранится более 50,9 тыс. тонн свежемороженой рыбной продукции.

На подходе к морским портам Приморья на отчетную дату находилось 30 судов с 62,7 тыс. тонн рыбной продукции, в том числе из минтая (57,9 тыс. тонн), сельди (0,2 тыс. тонн) и трески (0,2 тыс. тонн).

Благодаря удачному промыслу стоимость минтая и сельди в оптовом сегменте продолжает снижаться, обратили внимание в Росрыболовстве.

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