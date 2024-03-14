Краболовам пообещали возвращение субсидии

Министерство финансов подтвердило выделение средств на субсидирование затрат заказчикам краболовного флота на верфях Дальнего Востока. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Минфин подтвердил, что будут выделены средства на субсидию для строительство в ДФО краболовного флота, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на панельной сессии «Рыбохозяйственный комплекс: вчера, сегодня, завтра», организованной в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ, сообщает корреспондент Fishnews.

«Коллеги, поэтому кто на Дальнем Востоке строит, те смогут обратиться за этой субсидий», - сказал заместитель министра.

Напомним, что механизм субсидий был предусмотрен в 2020 г. для компаний - победителей аукционов по продаже крабовых квот. Компенсации затрат тогда закрепили для тех, кто построит судно на Дальнем Востоке. Предполагалось, что это поддержит дальневосточное судостроение.

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