Страны ЕАЭС делятся знаниями по аквакультуре онлайн

Аграрные вузы государств ЕАЭС запустили совместный онлайн-курс «Выращивание ценных видов рыбы в установках замкнутого водоснабжения». Участие в проекте принимают 14 образовательных организаций Армении, Белоруссии, Киргизии и России.

Проект реализуется при координации агропромышленного блока Евразийской экономической комиссии и Федерального агентства по рыболовству. Число слушателей — более 350, сообщили Fishnews в пресс-службе ЕЭК. По итогам семестра студенты получат сертификаты о прохождении образовательного курса.

«Важно формировать навыки и знания, ориентированные на практические потребности бизнеса, а также учитывающие стремительное появление и внедрение новых технологий», — подчеркнул директор департамента агропромышленной политики ЕЭК Армен Арутюнян.

В текущем учебном семестре в режиме онлайн пройдут лекционные занятия по дисциплинам, представляющим взаимный интерес обучающихся.

«Уверен, что полученные знания по новому совместному образовательному проекту в сфере производства аквакультуры будут способствовать повышению конкурентоспособности всей отрасли», — заявил Армен Арутюнян.

С приветственным словом к участникам курса обратился заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. Он отметил, что для повышения эффективности отрасли рыбоводства необходима технологическая модернизация, развитие импортозамещения, совершенствование кадрового потенциала. По словам представителя ведомства, такого рода проекты решают эти задачи, расширяя кругозор и «возводя мосты» между образовательными учреждениями.

Кроме того, подобные совместные проекты полезны для бизнес-сообщества, поскольку создают пул квалифицированных кадров, способных решать вопросы на современном инновационном уровне, обратил внимание Василий Соколов.

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