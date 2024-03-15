Мурманские депутаты предлагают не наказывать предприятия лишением квот

Профильный комитет Мурманской областной думы поддержал обращение к федеральным властям по защите интересов промысловых предприятий, которые в условиях ограничений со стороны других стран не могут выбрать квоты на вылов.

Обращение в федеральные органы власти по поводу необходимости изменения закона о рыболовстве поддержал комитет Мурманской областной думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Депутаты отметили, что в последние годы в связи с международной обстановкой усложнилась работа российского рыбопромыслового флота в Северной Атлантике, Норвежском и Баренцевом морях. Суда столкнулись с запретом обслуживания в портах иностранных государств: получения снабжения, смены экипажей, выгрузки и перегрузки рыбопродукции, ремонта.

«Из-за запретов и ограничений сократились объемы вылова рыбы в этих зонах, так как рыболовецкие компании много времени тратят на непромысловые нужды, — рассказал председатель комитета Андрей Иванов. — Это привело к неисполнению рыбопромышленниками требования, установленного законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», в котором говорится о необходимости добывать в течение двух лет подряд не менее 70% квоты. Если рыбаки не выполняют это требование, у них забирают квоту».

Депутаты предложили ввести мораторий в отношении требования закона, чтобы промысловики могли продолжить работу. Комитет рекомендовал Мурманской областной думе поддержать обращение.

О проблеме достижения обязательного порога освоения квот в условиях внешних ограничений ранее заявляли и в Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна.

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